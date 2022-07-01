Крымский мост окутали клубы дыма / фото instagram.com/kerchinfo

Жители нескольких населенных пунктов в анексованому Крыму увидели клубы дыма в районе Крымского моста.

Об этом сообщает Керчь ИНФО.

По свидетельствам очевидцев, задымление произошло в районе Керченского берега, где происходит съезд с моста. Также дым виден в районе Тузлы.

false
Видно несколько точек задымления / фото instagram.com/kerchinfo

"Очевидцы предположили это могут быть учения. Никаких взрывов слышно не было", - говорится в сообщении.

Дым над Крымским мостом / фото instagram.com/kerchinfo

Масштабы задымления видны на видео с места происшествия, опубликованном Telegram-каналом NEXTA Live. Глава оккупантов Сергей Аксенов подтвердил, что россияне проводят учения, совпавшие с ДТП на мосту.

  

Перспективы удара по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост. В Кремле усмотрели в его заявлении "анонс теракта". Спикер Путина Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Читайте также:
Число погибших в результате ракетного удара по Одесской области возросло до 20 человек
Число погибших в результате ракетного удара по Одесской области возросло до 20 человек
Палят с расстояния 40 километров: Синегубов рассказал, каким оружием РФ обстреливает Харьков
Палят с расстояния 40 километров: Синегубов рассказал, каким оружием РФ обстреливает Харьков
За Одессу-маму: бойцы 35 ОМБр Стугной уничтожили танк россиян на Херсонщине (видео)
"За Одессу-маму": бойцы 35 ОМБр "Стугной" уничтожили танк россиян на Херсонщине (видео)
Удар по Одесской области: эксперт назвал главные цели террора оккупантов
Удар по Одесской области: эксперт назвал главные цели террора оккупантов
На Николаевщине украинские военные уничтожили один из самых дорогих беспилотников РФ
На Николаевщине украинские военные уничтожили один из самых дорогих беспилотников РФ

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост. Также Арестович утверждает, что в ВСУ есть "более жирные цели".

Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: