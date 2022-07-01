Очевидцы предполагают, что россияне проводят военные учения, ведь взрывов не было.

Жители нескольких населенных пунктов в анексованому Крыму увидели клубы дыма в районе Крымского моста.

Об этом сообщает Керчь ИНФО.

По свидетельствам очевидцев, задымление произошло в районе Керченского берега, где происходит съезд с моста. Также дым виден в районе Тузлы.

"Очевидцы предположили это могут быть учения. Никаких взрывов слышно не было", - говорится в сообщении.

Масштабы задымления видны на видео с места происшествия, опубликованном Telegram-каналом NEXTA Live. Глава оккупантов Сергей Аксенов подтвердил, что россияне проводят учения, совпавшие с ДТП на мосту.

Перспективы удара по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост. В Кремле усмотрели в его заявлении "анонс теракта". Спикер Путина Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост. Также Арестович утверждает, что в ВСУ есть "более жирные цели".

Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: