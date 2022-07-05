Астролог напомнил, что в дату открытия моста была темная Луна, 29-й сатанинский лунный день.

Астролог Влад Росс предрек судьбу Крымского моста, открытого лично Путиным на территории аннексированного полуострова 15 мая 2018 года.

Своим предсказанием по "детищу" Кремля, которым он бахвалится, Росс поделился в комментарии "Главреду".

В дату открытия моста была темная Луна, 29-й сатанинский лунный день, отмечает астролог. А Марс находился в жестком квадрате к Меркурию и Урану.

"Это говорит о том, что мост может быть уничтожен военной ракетой и военным путем", - утверждает астроэксперт.

А черная Луна означает повреждение моста, его нестойкость. Это может нести смертельную опасность для тех, кто там будет находиться или проезжать.

"Повреждения моста однозначно прописаны в карте открытия моста 15 мая 2018 года", - говорит Росс.

Ранее советник главы ОП Арестович заявлял, что ВСУ готовы нанести удар по Крымскому посту, если возникнет такая потребность. Однако для этого нужно выбрать момент, когда уничтожение объекта нанесет максимальный ущерб России.

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