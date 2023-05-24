Там пояснили, что современные истребители понадобятся Украине, чтобы "сдержать будущую агрессию со стороны России".

Обучение украинских летчиков и поставка истребителей рассчитаны на среднесрочные и долгосрочные нужды Украины.

Об этом заявили в Пентагоне, передает Голос Америки. Как отметило издание, таким образом Пентагон пытается понизить ажиотаж от обучения летчиков из Украины работе на истребителях F-16 и возможном их выделении Украине, заявив, что эти самолеты "не будут актуальными" для планирующегося контрнаступления ВСУ.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, самолеты не причастны к достижениям краткосрочных целей в войне с оккуантами.

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"Истребители для Украины относятся к долгосрочным обязательствам в отношении Украины, – уточнил Райдер. – F-16 не будут актуальными для предстоящего контрнаступления".

Он пояснил, что цель предоставления современных истребителей связана с тем, что США рассчитывают на долгосрочные отношения с Украиной в плане удовлетворения ее потребностей в сфере безопасности и в возможности "сдержать будущую агрессию со стороны РФ".

Как отметило издание, какая-либо информация касательно F-16 пока не раскрывается. Известно лишь, что США вместе с союзниками примут участие в обучении украинских пилотов летать на этих истребителях.

"Обучение будет на объектах в Европе, – сообщил Райдер. – Но что касается сроков начала обучения, способов поставки истребителей, кто их будет поставлять – по этим вопросам мы работаем с партнерами".

По словам Райдера, обучение украинцев работе на F-16 может начаться в ближайшие месяцы, однако кто и где именно будет проводить обучение он не уточнил, отметив лишь, что США будут в этом участвовать.

F-16 для Украины

Украине долгое время отказывали в истребителях F-16. А на днях президент США Джо Байден заявил, что его страна согласна начать подготовку пилотов ВСУ летать на этих самолетах и в перспективе передать их Украине.

Кроме США передачу Украине истребителей поддерживают Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия. А вчера вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель отметил, что в нескольких странах уже начались учения украинцев на F-16.

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