Россия не хочет созданть "ХНР" и уже отказалась от этой идеи, уверен глава города.

Оккупанты хотят аннексировать Херсонскую область по так называемому крымскому сценарию. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр города Игорь Колыхаев.

Признаков подготовки "референдума" пока нет. По убеждению Колыхаева, Россия передумала создавать так называемую "народную республику".

"Им не нужны еще какие-то "ДНР", "ЛНР" или "ХНР". Им не надо псевдореспублика. Думаю, что у россиян есть два пути. Первый-присоединить Херсон к Крыму. Второй - они уже создали так называемый "комитет спасения", куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться в думу и попросить, чтобы Херсонщину просто присоединили к РФ. И, кстати, мы о таком уже слышали", - заявил Колыхаев.

Мэр Херсона убежден, что оккупанты готовы нарушать международное право. В то же время местное население не верит оккупантам и их обещаниям об "улучшении".

"Чтобы прошел референдум, они должны показать людям, что они не оккупанты, что их здесь ждали, что людям с ними очень хорошо. Но этого и близко нет. Анализируя и прикидывая, как они могут действовать, могу предположить, что новые разговоры - более предметные - о референдуме начнутся ближе к декабрю 2022 года или января 2023-го. Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонщины, тогда, действительно, может быть поздно", - добавил мэр.

Колыхаев добавил, что оккупанты в Херсонской области совершают мародерство, обворовывают людей, вывозят технику и продовольствие.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину населения Херсона сократилось с 300 тысяч до 170-180 тысяч, однако безопасных путей выезда из города не существует.

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