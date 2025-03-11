По мнению Криволапа, в таких условиях увеличение количества "шахедов" вместе с фальш-целями выглядит прогнозируемо.

В последнее время Россия применяет ракеты в значительно меньшем количестве, чем раньше, что может указывать на их дефицит или проблемы с самолетами, которые их запускают. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал военный эксперт Константин Криволап.

Анализируя количество ракет Х-101 и бомбардировщиков Ту-95 во время последней масштабной атаки, специалист предположил, что у россиян возникает дефицит как самолетов, так и боеприпасов. Два стратегических бомбардировщика они даже перебрасывали с Дальнего Востока для участия в операции, а после ударов вернули обратно в Амурскую область.

"Судя по количеству ракет Х-101 и самолетов Ту-95, которые были задействованы, возникает ощущение, что россиянам не хватает и самолетов, и ракет. То есть есть какие-то проблемы", - говорит Криволап.

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Относительно использования баллистических ракет: их запускают по одной, а "Кинжалы" вообще не применяли в последнее время, нанеся лишь один удар "Искандером" по Кривому Рогу.

"Или ракет не хватает, или они берегут их для Европы, чтобы иметь возможность угрожать. Хотя понять и найти логическое обоснование всему этому поведению очень трудно", - добавил Криволап.

По его словам, увеличение количества "шахедов" вместе с использованием фальш-целей выглядит прогнозируемо - их выпускают примерно поровну. Последние две недели россияне нарастили интенсивность атак дронами-камикадзе и пытались осуществить ракетный удар, сосредоточившись на объектах газодобычи и газоснабжения. Сначала били по Гадячу, впоследствии переместились на Западную Украину, атакуя Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где расположены подземные газохранилища.

"То есть - как только закончился с нашей стороны контракт по поставкам газа по этому газопроводу, они сразу начали обстрелы, чтобы украинцев якобы оставить без газа", - сказал эксперт.

Он отмечает, газохранилища - не военные цели, а атаки по гражданской инфраструктуре и населению.

Украина противостоит российским атакам

Напомним, эксперт Константин Криволап уверяет, что, несмотря на ограничение разведывательной информации от США, ВСУ не потеряли способность выявлять вражеские цели, но есть определенные проблемы с оперативностью. По его словам, сейчас Украина имеет определенную информацию, что подтверждает последняя ракетная атака России, когда с авиабазы в Оленье готовили взлет бомбардировщики Ту-95.

В частности, ВСУ знали о подготовке к этой атаке. Он добавил, что ранее компания Maxar Technologies, которая финансировалась правительством США, бесплатно передавала Украине спутниковые снимки высокого разрешения. Сейчас эти данные поставляются только на коммерческой основе через посредников.

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