США ограничили разведданные для Украины: эксперт объяснил, как повлияло это на выявление целей

Несмотря на ограничение разведывательной информации от США, ВСУ не потеряли способность выявлять вражеские цели, но есть определенные проблемы с оперативностью. Об этом в эфире Украинского радио рассказал эксперт Константин Криволап.
По его словам, несмотря на ограничения в предоставлении американских разведданных, Украина имеет определенную информацию, что подтверждает последняя ракетная атака России, когда с авиабазы в Оленьей готовили взлет бомбардировщики Ту-95.
"Когда была последняя российская ракетная атака со взлетом бомбардировщиков Ту-95 с Оленьи, за день до этого они (россияне - УНИАН) начали прогревать двигатели, и мы об этом знали. И потом мы видели взлет самолетов, то есть имели полностью информацию. Это существенное доказательство того, что мы можем видеть", - сказал Криволап.
Он добавил, что ранее компания Maxar Technologies, которая финансировалась правительством США, бесплатно передавала Украине спутниковые снимки высокого разрешения. Сейчас эти данные поставляются только на коммерческой основе через посредников. В то же время украинские компании могут закупать необходимые изображения, и Maxar продолжает их предоставлять без отказа. Эксперт объяснил:
"Maxar поставляет эти картинки даже украинским потребителям, которые заказывали и оплатили их. У нас их стало ограниченное количество, нет прямого контакта между нашими Вооруженными Силами и Maxar, а все происходит через посредников. Авторизованная украинская компания, занимающаяся поставкой этих фотографий, говорит, что за деньги мы будем делать все, Maxar нам ни в чем не отказывает".
Он добавил, что у Украины есть альтернативы. Контракт, подписанный министром обороны Рустамемом Умеровым в 2023 году, предусматривает сотрудничество с финской компанией ICEYE, которая специализируется на спутниковой разведке. Также помощь предлагают Германия и Франция, которые будут поставлять разведывательные данные. То есть, хотя Украина потеряла часть оперативности, эта ситуация не является критической.
"Возможно, мы теряем немного оперативности, но я не вижу в этом ужаса. Как-то оно будет, и мы будем дальше бороться и уничтожать россиян", - подчеркнул Криволап.
США ограничили разведданные для Украины - последние новости
Напомним, США ожидают "существенного прогресса" в переговорах с Украиной. На них, в частности, речь пойдет и об обмене разведданными. Как пишет The Guardian, об этом представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил перед отъездом на переговоры. По его информации, украинская и американская сторона обсудят обмен разведданными. В то же время он заверил, что "Соединенные Штаты никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что было нужно украинцам".