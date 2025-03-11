США ограничили разведданные для Украины: эксперт объяснил, как повлияло это на выявление целей

Сейчас Maxar Technologies передает спутниковые снимки только на коммерческой основе.

Несмотря на ограничение разведывательной информации от США, ВСУ не потеряли способность выявлять вражеские цели, но есть определенные проблемы с оперативностью. Об этом в эфире Украинского радио рассказал эксперт Константин Криволап.

По его словам, несмотря на ограничения в предоставлении американских разведданных, Украина имеет определенную информацию, что подтверждает последняя ракетная атака России, когда с авиабазы в Оленьей готовили взлет бомбардировщики Ту-95.

"Когда была последняя российская ракетная атака со взлетом бомбардировщиков Ту-95 с Оленьи, за день до этого они (россияне - УНИАН) начали прогревать двигатели, и мы об этом знали. И потом мы видели взлет самолетов, то есть имели полностью информацию. Это существенное доказательство того, что мы можем видеть", - сказал Криволап.

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Он добавил, что ранее компания Maxar Technologies, которая финансировалась правительством США, бесплатно передавала Украине спутниковые снимки высокого разрешения. Сейчас эти данные поставляются только на коммерческой основе через посредников. В то же время украинские компании могут закупать необходимые изображения, и Maxar продолжает их предоставлять без отказа. Эксперт объяснил:

"Maxar поставляет эти картинки даже украинским потребителям, которые заказывали и оплатили их. У нас их стало ограниченное количество, нет прямого контакта между нашими Вооруженными Силами и Maxar, а все происходит через посредников. Авторизованная украинская компания, занимающаяся поставкой этих фотографий, говорит, что за деньги мы будем делать все, Maxar нам ни в чем не отказывает".

Он добавил, что у Украины есть альтернативы. Контракт, подписанный министром обороны Рустамемом Умеровым в 2023 году, предусматривает сотрудничество с финской компанией ICEYE, которая специализируется на спутниковой разведке. Также помощь предлагают Германия и Франция, которые будут поставлять разведывательные данные. То есть, хотя Украина потеряла часть оперативности, эта ситуация не является критической.

"Возможно, мы теряем немного оперативности, но я не вижу в этом ужаса. Как-то оно будет, и мы будем дальше бороться и уничтожать россиян", - подчеркнул Криволап.

США ограничили разведданные для Украины - последние новости

Напомним, США ожидают "существенного прогресса" в переговорах с Украиной. На них, в частности, речь пойдет и об обмене разведданными. Как пишет The Guardian, об этом представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил перед отъездом на переговоры. По его информации, украинская и американская сторона обсудят обмен разведданными. В то же время он заверил, что "Соединенные Штаты никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что было нужно украинцам".

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