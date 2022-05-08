Премьер уверяет, что Канада будет продолжать поддерживать Украину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что своими действиями президент России Владимир Путин позорит память людей, отдавших свою жизнь в борьбе против фашизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трюдо сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сейчас мы празднуем День Победы в Европе. Когда десятки лет назад солдаты из стран-союзников, из Украины, из России, стояли плечом к плечу и побороли фашизм. А то, что делает сегодня Владимир Путин, эти последние недели, приносит позор на светлую память тех миллионов, миллионов россиян, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Это то, что оставит Путин в Европе", - подчеркнул Трюдо.

Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину.

"У нас не будет никаких сомнений в том, что мы продолжим... действовать солидарно с Украиной против Владимира Путина", - сказал премьер Канады.

Как сообщал УНИАН, Трюдо заявил, что зверства российской армии в Украине лишь усиливают желание обеспечить проигрыш президента России Владимира Путина.

Ранее сегодня премьер-министр Канады посетил город Ирпень в Киевской области, чтобы воочию увидеть ужасы, совершенные российскими оккупантами. По словам городского головы Александра Маркушина, канадский политик был шокирован.

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