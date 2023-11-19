Силы обороны Украины за эту неделю ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков и уничтожили более 700 единиц вооружения. Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
В частности, потери врага за неделю - это 7029 уничтоженных оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.
"За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 7020 человек личного состава противника", - сообщил Павлюк.
Кроме того, существенные потери российские войска понесли в вооружении и военной технике:
- 86 танков;
- 94 боевых бронированных машин;
- 185 артиллерийских системы;
- 17 реактивных систем залпового огня;
- 8 установок ПВО;
- 170 единиц автотехники;
- 18 единиц спецтехники.
"Кроме этого нашими защитниками уничтожены 3 вражеские ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет", - уточнил Павлюк.
Потери РФ в войне против Украины
Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, со времени начала полнометражного вторжения общие боевые потери российских оккупантов составляют около 318 тысяч 570 человек, в том числе 1190 за минувшие сутки.
В частности, только на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировано более 530 российских захватчиков, еще пятерых взято в плен. Также уничтожено 36 единиц военной техники.
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