Среди уничтоженной техники - 86 танков и 185 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за эту неделю ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков и уничтожили более 700 единиц вооружения. Об этом сообщил генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

В частности, потери врага за неделю - это 7029 уничтоженных оккупантов и 711 единиц вооружения и военной техники.

"За неделю с 13 по 19 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 7020 человек личного состава противника", - сообщил Павлюк.

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Кроме того, существенные потери российские войска понесли в вооружении и военной технике:

86 танков;

94 боевых бронированных машин;

185 артиллерийских системы;

17 реактивных систем залпового огня;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками уничтожены 3 вражеские ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет", - уточнил Павлюк.

Потери РФ в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, со времени начала полнометражного вторжения общие боевые потери российских оккупантов составляют около 318 тысяч 570 человек, в том числе 1190 за минувшие сутки.

В частности, только на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировано более 530 российских захватчиков, еще пятерых взято в плен. Также уничтожено 36 единиц военной техники.

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