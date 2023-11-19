Бригадный генерал уточнил, что происходит в районе Авдеевки.

На Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожено более 530 российских захватчиков и 5 взяты в плен.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Как отметил Тарнавский, на Таврическом направлении враг нанес 10 авиаударов, 4 ракетных удара, провел 51 боевое столкновение и совершил 839 артобстрелов.

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В то же время украинские защитники и Защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

"Общие потери врага составили 531 человек. 5 оккупантов сдались в плен", - подчеркнул бригадный генерал.

Также уничтожено 36 единиц военной техники. В частности, речь идет о 9 боевых бронированных машинах, 4 артсистемах, 2 средствах ПВО, 13 БпЛА, 6 автомобилях, 2 единицах спецтехники.

Кроме того, уничтожены 2 склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Еще 11 единиц военной техники врага повреждены.

"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - сказано в сообщении.

Армия РФ продолжает наступление на Авдеевку, заявляет ISW

Американский институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечает, что российские оккупанты продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение. В частности, россияне незначительно продвинулись на север от Авдеевского коксохима и в промзоне. По словам "военкоров" РФ, враг контролирует 60% промышленной зоны.

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