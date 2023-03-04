Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Российские оккупанты продолжают безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 11 населенных пунктов Сумской области и районов 22 населенных пунктов - Харьковской.

Видео дня

На Купянском и Лиманском направлениях, по данным Генштаба, противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

Также в Генштабе проинформировали, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытается окружить город Бахмут. В течение суток наши воины отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григоровка и Бахмут Донецкой области.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 20 населенных пунктов", - говорится в сводке.

На Запорожском и Херсонском направлениях, по данным Генштаба, противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов. "Есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 3 марта, украинские защитники отразили более 150 атак россиян. В Генштабе отметили, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут.

По данным британской разведки, Бахмут подвергается атакам российских захватчиков с трех сторон. За последние 36 часов в городе взорвали два ключевых моста, один из них - на основном маршруте снабжения украинской армии.

Между тем, потери России в Украине за сутки выросли еще на 820 оккупантов. Всего за более чем год полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 152190 российских военных. А командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что на фронте уже погибли или получили ранения более 200 тысяч российских солдат, включая более 1800 офицеров.

Вас также могут заинтересовать новости: