Российские захватчики не оставляют попыток окружить крепость Бахмут.

Украинские защитники отбили наступательные действия российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта.

На этих направлениях россияне сосредотачивают основные усилия в ведении наступательных действий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях, как отмечается, противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

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В Генштабе также проинформировали, что на Бахмутском направлении враг продолжает попытки окружить Бахмут. В течение суток украинские защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов, расположенных рядом с районом ведения боевых действий.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Между тем на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Осуществил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской области.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские военные ликвидировали 765 российских оккупантов. Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года достигли 151 тысячи 370 человек.

Также в Генштабе сегодня утром сообщили, что за сутки украинские войска отбили более 85 атак противника на пяти направлениях. На Бахмутском направлении россияне не прекращают штурмовать город Бахмут.

Кроме этого, ВСУ сбили вражеские штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь дронов. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и склад его боеприпасов.

А уже сегодня, 3 марта, в районе Енакиево Донецкой области украинские зенитчики уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В целом, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уже уничтожили 301 российский самолет и 289 вертолетов армии РФ.

По словам генерала ВСУ Виктора Назарова, так называемое "большое наступление" России, которым украинцев пугали всю зиму, началось еще в середине января и фактически сосредоточилось на попытках штурмовать Бахмут.

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