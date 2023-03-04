Между тем российские оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут.

За сутки украинские защитники отбили более 150 атак противника, тем временем российские оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут.

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника", - в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлена. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области, районы 11 населенных пунктов Сумской области и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое - Донецкой.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности, это - Двухричная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздолевка Донецкой области.

В Генштабе также отметили, что на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут.

"За прошедшие сутки наши воины отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи Авдеевки и еще 8 населенных пунктов, а также совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Война в Украине: актуальные новости

Основные усилия оккупантов сосредоточены на Донбассе. РФ пытается окружить Бахмут. По данным аналитиков ISW, украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого выхода из Бахмута.

Тем временем Украина ждет тяжелую технику от партнеров, а в СМИ все чаще появляются слухи и заявления о масштабном контрнаступлении украинских сил.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к начала крупного контрнаступления ВСУ и освобождение оккупированных Россией территорий.

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