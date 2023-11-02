Такие изменения свидетельствуют о том, что враг уделяет достаточно много внимания этому участку фронта, подчеркнул Селезнев.

На Херсонском направлении состоялась ротация командующих группировкой российских оккупационных войск "Днепр". Олега Макаревича сменил генерал-полковник с украинскими корнями Михаил Теплинский.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев, Теплинский является командующим воздушно-десантными войсками Российской армии. Родился он в Моспино Донецкой области.

"Имеет украинские корни, и он по праву считается одним из самых вменяемых и адекватных российских генералов, который знает, как воевать, и как противник – довольно опасная персона. Ротация произошла потому, что предыдущий руководитель (по статусу он является руководителем академии генерального штаба ВС РФ) Олег Макаревич с поставленной перед ним задачей не справился", – пояснил обозреватель.

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По словам Селезнева, украинские защитники развернули довольно мощный плацдарм на левом берегу реки Днепр. По разным оценкам, речь идет об около 60 км.

"Противник как ни пытался отправить украинских морских пехотинцев (а именно они находятся на этих рубежах, на позициях) в обратном направлении, у него ничего не получается. Эффективная организация коммуникации между украинской артиллерией, которая действует с правого берега, и украинскими морскими пехотинцами, которые действуют в междуречье между Днепром и рекой Конка на территории некоторых районов (не буду детализировать) юга Херсонской области, позволяет там достаточно уверенно реализовывать все планы, в том числе и по уничтожению всех штурмовых подразделений вражеской армии, которая пытается двигаться вперед", – добавил он.

Комментируя смену генералов, Селезнев заметил, что назначение Теплинского – это "довольно тревожный звонок". Такая перестановка свидетельствует о том, что противник уделяет достаточно много внимания этому участку фронта.

"Он имеет несколько ограниченные ресурсные возможности, в части личного состава и бронетехники, и вооружения. Но, тем не менее, рассчитывает на то, что стратегическое понимание ситуации и организаторские способности Михаила Теплинского позволят кардинально изменить ситуацию на поле боя. Что будет, я думаю, что мы должны в первую очередь ориентироваться на ресурсные возможности Сил обороны Украины", – резюмировал полковник запаса.

Война в Украине: актуальные новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны имели лишь 120 боевых самолетов. При этом только треть бортов были пригодными для использования.

В то же время Залужный считает, что Украине стоит расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. По его словам, действующее законодательство имеет ряд пробелов, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Кроме того, Минобороны подготовило проект реформы военкоматов. Среди прочего, предусматриваются изменения в способе учета военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призыве по мобилизации и тому подобное.

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