Лишь треть бортов из всего количества были в исправном состоянии, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину у Сил обороны было всего 120 самолетов. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Как он отметил в интервью изданию The Economist, только треть (40 – УНИАН) бортов были пригодны к эксплуатации. Главнокомандующий отметил, что базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается важным для Украины, однако военные нуждаются в ключевых возможностях и технологиях.

"Важнейшей из них является воздушная мощь. Контроль над небом необходим для проведения крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна к использованию", – пояснил он.

Залужный также отметил, что российские военно-воздушные силы понесли значительные потери. Украинские воины уничтожили более 550 систем противовоздушной обороны противника. Тем не менее, россияне по-прежнему имеют значительное преимущество и строят новые штурмовые эскадрильи.

"Это преимущество усложнило наше продвижение вперед", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Война в Украине: важные новости

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток, 1 ноября, на фронте произошло более 40 боевых столкновений. Россияне вели штурмы на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако успеха не имели.

В то же время украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам российских войск. Тем временем подразделения ракетных войск поразили 5 российских РЛС, 2 пункта управления, 3 вражеских ЗРК и 11 артиллерийских средств.

Вас также могут заинтересовать новости: