С идеями оборонного ведомства по отбору новобранцев перекликается и анонсированная министром Федоровым смарт-мобилизация.

Министерство обороны Украины разработало концепцию реформы территориальных центров комплектований и социальной поддержки. В частности изменится способ учета военнообязанных.

Об этом пишет Forbes, в распоряжении которого оказалась новая концепция. Отмечается, что план по изменению военкоматов разработали в июне 2023 года. Им занималась предыдущая команда Минобороны.

"Мы наняли бизнес-аналитиков в июне, еще до скандала с одесским военкомом, чтобы создать концепцию реформы", – сказал изданию на правах анонимности один из бывших топ-чиновников Минобороны. По его словам, праллельно с идеей пришло Минцифры, желающее решить свою задачу с мобилизацией операторов дронов для проекта "Армия дронов".

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"Концепция реформы ТЦК предусматривает изменения в способе учета военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призыве по мобилизации и еще четырех составляющих. Критерии оценки: защита прав и свобод в процессе мобилизации, справедливость, качество, количество и противодействие коррупции", – говорится в материале. Отмечается, что со сменой руководства в Минобороны работа над реформой продолжилась.

Кроме того, в концепции реформы перечисляются проблемы с предварительным отбором военных – ручная обработка данных и формальные критерии. Авторы изменений предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга, а именно веб-портал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору.

С идеями оборонного ведомства по отбору новобранцев перекликается и анонсированная министром Федоровым смарт-мобилизация.

"Смарт-мобилизация, которую заявил Федоров, это его идея рекрутинга для операторов-дронов. Реформа, которую ведет Минобороны, гораздо более комплексная и широкая", – объяснил экс-чиновник министерства, добавив, что Минобороны "хуже бегает" с презентациями.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в Украине необходимо расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. По его словам, также вводят единый реестр призывников.

Ранее издание TIME писало, что после масштабного увольнения военкомов президентом Зеленским как ответ на коррупционные скандалы, набор в ряды ВСУ существенно замедлился. По данным журналистов, уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, в том числе и в силу запятнанной репутации военкомов.

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