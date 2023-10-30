Противники Олега Макаревича могли убедить президента РФ Владимира Путина в неспособности командующего руководить Херсонским направлением.

Российское военное руководство уволило Олега Макаревича с должности командира группировки "Днепр" в Херсонской области. Вместо него назначили командующего российскими ВДВ Михаила Теплинского.

Как сообщают аналитики ISW, это, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль или российское военно-политическое руководство могут быть весьма обеспокоенным и сомневаться в его способностях отразить недавнее масштабное наступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Связанный с российскими властями "военккор" заявил, что небольшой украинский "плацдарм" в Крынках стал поводом для отстранения Макаревича. По мнению других источников, халатность Макаревича и крайнее отсутствие командной инициативы способствовали повторным высадкам украинских десантов на оккупированный берег Днепра.

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Как отмечается, украинские "плацдармы" на левом берегу создают опасный прецедент, а российские войска не смогли адекватно противостоять такой угрозе. Поскольку командовал ими Макаревич, его противники могли убедить президента РФ Владимира Путина в неспособности командующего руководить Херсонским направлением.

Некоторые "военкоры" еще раньше обвиняли Макаревича в неспособности адекватно командовать и обеспечивать силы РФ для ответа на украинские рейды на Левобережье Херсонской области.

В то же время источник, связанный с ЧВК "Вагнер", утверждает, что Макаревича отстранили из-за того, что некоторые представители разведки сообщили российскому "высшему командованию" (возможно, имелся в виду именно Путин), что военный не способен предоставить точные данные о положении во вверенной ему зоне.

Что известно о Теплинском

В январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности способного генерала из-за продолжающихся разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Речь шла о Михаиле Теплинском.

В апреле этого года британская разведка сообщила, что на фронт вновь вернулся один из ключевых российских генералов - Михаил Теплинский. Его с этой должности уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие.

В августе Теплинский раскрыл потери российских десантников на войне против Украины. Впрочем, через несколько часов его видеообращение заблокировали.

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