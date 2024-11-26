Украинское сопротивление делает остальной мир безопаснее, считает Тимоти Снайдер.

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер назвал три сценария Третьей мировой войны:

эскалация обычной войны в Европе;

эскалация обычной войны в Тихоокеанском регионе;

распространение ядерного оружия.

"Сопротивляясь России, украинцы делают все сценарии такой катастрофы менее вероятным… Нет смысла обвинять их во вторжении РФ или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушительная паника. Истерия делает Третью мировую войну более вероятной", - написал Снайдер в своей статье.

Он считает, что во всех трех случаях "украинское сопротивление делает остальной мир безопаснее":

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"Эти сценарии Третьей мировой войны не реализовались, потому что украинцы идут на риск".

При этом историк добавил, что традиционным сценарием Третьей мировой войны с 1940-х годов был конфликт между великими державами в Европе в результате вторжения России.

"Это вторжение произошло. Благодаря Украине продолжающаяся война ограничилась одной страной, их собственной. Россия вторглась в Украину без провокаций в 2014 году, а затем в гораздо большем масштабе в 2022 году. Несмотря на прогнозы почти всех, Украина устояла перед полномасштабным вторжением России, тем самым сдержав крупнейшую войну с 1945 года на собственной территории. Это настолько огромное достижение, что мы склонны не замечать его", - добавил Снайдер.

Третья мировая война уже началась - заявление Залужного

Напомним, бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный после того, как Россия привлекла солдат из Северной Кореи, заявил, что Третья мировая война официально началась.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что Третья мировая война началась", - сказал он.

По его мнению, в 2024 году перед Украиной уже стоит не только Россия.

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