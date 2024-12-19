По мнению Марии Берлинской, псевдопрогнозы - это "большое неуважение к людям".

Делать прогнозы вроде "две-три недели - и кофе в Крыму" - это "большое неуважение к людям", считает руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредитель БФ "Dignitas" и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Об этом она сказала в интервью Украинскому радио.

Волонтер прокомментировала прогнозы, которые ранее она озвучивала в различных интервью, назвав их "реалистичными". В то же время, подчеркнула, очень хотелось бы, "чтобы те интервью не оправдывались".

"Я стараюсь отвечать за каждое свое слово. Мне сбрасывали какие-то мои интервью, кажется, 15-го года, я просмотрела, и в одном из них я рассказываю о дронах, о необходимости воевать технологично, разумно. И мне не стыдно. Хотя 10 лет назад ты выглядишь как-то наивнее, только война начинается, еще многого не понимаешь", - отметила Берлинская.

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Она пояснила, что всегда старается говорить то, что думает. И при этом раскритиковала "экспертов", которые хайпуют, мол, "Путин умрет за 3 дня", "у Путина рак", "Россия завтра упадет, экономика обвалится".

"Все это глупости. Мне кажется, это большое неуважение к людям. Потому что стиль "две-три недели - и кофе в Крыму" очень, во-первых, расслабляет. А во-вторых, показывает, что спикер или сам идиот, или относится к людям, как к идиотам, когда впаривает им то, что вообще не вяжется с реальностью", - отметила Берлинская.

Анализируя 2024 год, в частности ход войны с Россией, она отмечает усталость бойцов, которая продолжает нарастать, ведь многие воюют уже одиннадцатый год:

"Безусловно, каждый год все тяжелее. Это уже 11-й год войны на самом деле, и многие люди устали. Устали те, которые уже 3-й год в полномасштабной войне активно, не говоря уже о тех, которые 11-й. И безусловно чувствуется "level up" - постоянно усложняются задачи, постоянно меньше сил и больше работы".

Но при этом эксперт видит и достижения, ведь "Украина живет обычной или наполовину обычной жизнью" благодаря воинам ВСУ.

"Я даже не буду говорить, сколько удалось сделать военным. То, что мы сейчас здесь в студии сидим и разговариваем, что Украина живет обычной или наполовину обычной жизнью, - это их заслуга. Потому что на самом деле титанические, сверхчеловеческие усилия сдерживают сейчас тот натиск, который есть на фронте", - рассказала волонтер.

Мария Берлинская: последние заявления

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Берлинской, Украину ждет третий этап войны с Россией, даже если будет перемирие. По ее словам, "наивно думать", что избранный президент США Дональд Трамп сможет остановить военные действия и кремлевского диктатора Владимира Путина за те 24 часа, как он обещал.

Также волонтер призвала не думать о возвращении к границам 1991 года, а стать в активную оборону против оккупантов, выстроив "30-40 километров эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы абсолютно по всей линии".

Кроме того, Берлинская подчеркивала, что в Украине нужна мобилизация женщин, мол, "иначе нам придется сдаться, и тогда вся страна будет в братских могилах". Она сказала, что не считает, что жизнь мужчины стоит меньше, чем жизнь женщины.

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