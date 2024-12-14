Главный вопрос в том, нападет ли Россия сразу на НАТО, или сначала попытается взять под контроль нейтральные страны бывшего СССР.

Европейские чиновники неоднократно предупреждали, что российский экспансионизм не остановится на Украине, и Москва попытается напасть и на другие страны. Издание Newsweek попыталось определить, где проляжет фронт третьей мировой войны, если Россия действительно атакует НАТО.

"Нет никаких сомнений, что Путин будет продолжать агрессивно преследовать свои интересы в Европе, и в частности в Восточной Европе. Он будет пытаться использовать любую трещину для продвижения российского влияния в регионе", - сказал Newsweek Уильям Мак, профессор политологии Северного центрального колледжа (США).

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Сандрарт, бывший руководитель Многонационального корпуса НАТО на Северо-Востоке, ранее заявил Newsweek, что у Москвы есть "несколько вариантов" проверить сплоченность альянса, включая "ограниченный захват земли".

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По мнению журналистов Newsweek, возможным фронтом может быть северо-восточный фланг НАТО, который включает границу между Россией и Финляндией. Другой очевидный вариант - страны Балтии.

"Когда мы думаем о потенциальных будущих вспышках, страны Балтии выступают как важный тестовый пример силы сдерживания НАТО. В Эстонии, Латвии и Литве проживает большое количество русских, что обычно является важным мотивирующим фактором для интервенционизма Путина", - сказал Мак.

Первой точкой прямого столкновения России и НАТО может стать так называемый Сувалкский коридор - 70-километровый участок польско-литовской границы, который отделяет российский Калининград от территории Беларуси. Вплотную к этому стратегически важному коридору, который соединяет страны Балтии с союзниками по НАТО, расположены тысячи российских военных, современные истребители и ядерное оружие.

Хотя страны НАТО, граничащие с Россией, справедливо выражают повышенную обеспокоенность, существует вполне оправданное мнение, что Кремль все же воздержится от агрессии против НАТО и продолжит нападать на нейтральные страны. Такие, как Молдова и Грузия.

Newsweek отмечает, что Москва активно вмешивалась в недавние выборы в Молдове и Грузии, а также пытается спровоцировать новую войну на Балканах с участием Сербии.

Перспектива третьей мировой войны

Как писал УНИАН, американский историк Тимоти Снайдер назвал три сценария Третьей мировой войны: эскалация обычной войны в Европе; эскалация обычной войны в Тихоокеанском регионе; распространение ядерного оружия. По его мнению, именно героическое сопротивление Украины делает все три сценария менее вероятными.

Также мы рассказывали, что страны НАТО на самом деле плохо готовы к полномасштабной войне. Например, в британском правительстве признали, что их армия не сможет воевать, как ВСУ, даже и года.

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