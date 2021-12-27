С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе в результате враждебных действий за эти сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованной в Facebook.

Отмечается, что с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины вблизи Нью-Йорка, Новозвановки, Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Травневого.

Кроме того, неподалеку Гнутово российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья тяжелое.

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Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

Ранее за сутки 26 декабря на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря ТКГ договорилась о полном прекращении огня на Донбассе.