До конца года еще необходимо 28 стандартов ввести.

По состоянию на начало июля Министерство обороны, Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны Украины внедрили 324 из 1150 стандартов, которые сейчас действуют в НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что внедрение стандартов НАТО предусмотрено Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. "В рамках пакета Целей партнерства Украина - НАТО нашей стране до 2025 года предложено внедрить 218 стандартов Альянса. По состоянию на июль 2024 года Украина приняла уже 190", - сказано в сообщении.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отмечает, что Украина выполняет свое домашнее задание по совместимости с НАТО. "Параллельно работаем над реализацией совместных среднесрочных и долгосрочных проектов", - сообщил он. Кроме того, по собственной инициативе Украина внедрила еще 134 стандарта.

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В Минобороны отмечают, что внедренные стандарты НАТО касаются эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения.

"Украина также начинает внедрение стандартов НАТО, предусмотренных Перечнем начальных требований совместимости с НАТО для Украины, подписанным Генсеком НАТО", - сказал Гаврилюк.

Отмечается в сообщении, что стандарты НАТО обеспечивают унификацию и совместимость Вооруженных сил, регламентируя различные сферы деятельности сектора безопасности и обороны.

Стандарты НАТО - подробности

Как сообщал УНИАН, на предстоящем саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля 2024 года, НАТО примет важное решение о стандартизации снарядов.

Издание Reuters со ссылкой на чиновников Альянса сообщало, что НАТО впервые в своей истории объявит обязательства в области оборонной промышленности, призывая страны увеличить производство оружия и вернуться к более строгой стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды взаимозаменяемыми на поле боя.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его применение является добровольным, и отсутствие его соблюдения раздробило рынок и затруднило поставки. Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, что означает наличие различных типов 155-миллиметровых боеприпасов.

По словам артиллерийских экспертов, различные снаряды по-прежнему могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны указывать спецификацию снарядов при их загрузке в пушку, иначе они могут промахнуться мимо цели до 60 метров.

По словам чиновника, чтобы увеличить производство вооружений, особенно "боеприпасов, имеющих решающее значение для боя", таких как артиллерийские снаряды и ракеты ПВО, лидеры согласятся ежегодно отчитываться перед НАТО о том, как они намерены достичь оборонных целей альянса и как они намерены увеличить производство вооружений.

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