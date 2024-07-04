Лишь 15% опрошенных украинцев не считают вступление в эти организации важным.

Две трети опрошенных украинцев считают равнозначно важным приобретение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) и в Европейском Союзе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в мае и обнародованного 3 июля Европейским советом по международным отношениям.

В частности, у украинцев спросили, что является более важным для будущего Украины.

Так, 12% опрошенных выбрали вступление в НАТО, а 7% - вступление в ЕС. В то же время, 64% считают приобретение членства Украины в НАТО и ЕС равнозначно важными. Еще 15% ни один из этих вариантов не считают важными. А 2% затруднились ответить.

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Что еще известно об исследовании

Как отмечают исследователи, это говорит о том, что две трети украинцев считают членство в ЕС таким же важным, как и членство в НАТО, и в частности, украинцы стремятся закрепиться не только в трансатлантическом альянсе безопасности, но и в европейском политическом блоке.

В этом исследовании в мае было опрошено 1,5 тыс респондентов в Украине в возрасте от 18 лет. В Украине опрос проводили Datapraxis и Rating Group.

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