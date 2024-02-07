Генералы обеих стран считают, что беспилотники являются решающим фактором на поле боя.

После двух лет зашедшей в тупик "позиционной" войны российские и украинские генералы делают одинаковые выводы о том, что роль танков, пилотируемых самолетов и традиционных маневренных сил уменьшается, тогда как современные дроны и цифровые системы управления боем могут оказать решающее влияние.

Как пишет The Washington Post, военный конфликт превращается в "войну алгоритмов", где цифровая разведка и системы наведения переписали правила конфликта. Именно такие оценки дали в своих комментариях генерал Юрий Балуевский, бывший начальник российского генерального штаба, и генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.

Как отмечает издание, оба генерала признают, что на поле боя в Украине "ни одна концентрация войск, большая или малая, не может избежать постоянной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутников".

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В то время как Россия все больше овладевает цифровой войной, Залужный обеспокоен тем, что Украине мешает "исчерпание запасов ракет и боеприпасов у партнеров" и "трудности союзников в определении приоритетов поддержки".

В то же время Балуевский утверждает, что так называемая специальная военная операция в Украине стала "беспрецедентным испытанием буквально всех составляющих военного дела и военного строительства".

Он отмечает, что украинская ПВО одержала неожиданную победу над военной авиацией, которая "потеряла возможность массово действовать над территорией противника" и даже должна летать "с осторожностью над собственной территорией".

Кроме того, по словам российского генерала, танки теперь стали легкой целью, и невозможность концентрации войск заставляет россиян вести боевые действия небольшими подразделениями и отдельными боевыми машинами.

Балуевский также признает очевидное превосходство артиллерии НАТО над российским оружием а также утверждает, что победителями в этой войне являются беспилотники, которые "быстро и безоговорочно завоевали воздушное пространство".

Такое же мнение высказывает и Залужный, отмечая, что "беспилотные системы, наряду с другими новыми видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом для выхода" из тупика окопной войны.

"Лучшим оружием сегодня, по мнению российских и украинских генералов, могут быть небольшие, дешевые системы, такие как "вид от первого лица", или беспилотники FPV, которые летят на цели, как крошечные террористы-смертники, и их почти невозможно остановить. Ужасный факт заключается в том, что эти бесшумные убийцы могут быть куплены и использованы практически любым участником боевых действий в любой точке земного шара", - говорится в статье WP.

Это приводит автора статьи к мнению, что США должны сосредоточить свою дальнейшую поддержку Украины на высокотехнологичном вооружении, которое имеет значение.

"Оружие, которое вызывает бесконечные дебаты, такое как танки и истребители F-16, является менее важным, чем беспилотники, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в статье.

Беспилотники играют все большую роль в войне

6 февраля президент Владимир Зеленский своим указом создал силы беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ. Отмечается, что целью такого шага является наращивание возможностей Вооруженных сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, а также обеспечение готовности к применению таких систем по назначению.

В частности, украинское командование начало 2024 год с попыток вернуть войну в Россию с помощью новой кампании воздушных ударов по российской нефтегазовой промышленности.

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