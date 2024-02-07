Украинские атаки наносят удар по самому сердцу экономического двигателя, который питает военную машину Путина.

Украинская армия в последние месяцы преимущественно перешла к активной обороне. Однако украинское командование начало 2024 год с попыток вернуть войну в Россию с помощью новой кампании воздушных ударов по российской нефтегазовой промышленности, пишет Atlantic Council.

"Нацелившись на экономически важный энергетический сектор Путина, Украина надеется ослабить российскую военную машину и создать ряд дилемм для Кремля... Атакуя российский энергетический сектор, украинское командование пытается открыть новый фронт в войне и перекроить поле боя в самой Украине", – говорится в статье.

Отмечается, что недавние дальние удары украинских беспилотников по объектам энергетического сектора в глубине России не являются абсолютно беспрецедентными. Но в отличие от этих предыдущих атак, главной особенностью последней кампании является акцент на российских объектах по переработке, хранению и экспорту нефти и газа.

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С начала 2024 года Украина разбомбила ряд объектов, расположенных в сотнях километров от границы, с целями от Волгограда на юге до Санкт-Петербурга и Балтийского моря на севере.

"Украинские атаки наносят удар по самому сердцу экономического двигателя, который питает военную машину Путина. Экспорт нефти и газа остается основным источником российского ВВП и пока оказался на удивление устойчивым к западным санкциям... Как отметили многие комментаторы в Киеве, Украина решила ввести свои собственные неформальные и гораздо более прямые санкции против российского энергетического сектора", – указывают авторы статьи.

Указано, что украинское командование считает, что их новая кампания дальних ударов с беспилотников может в конечном итоге нанести серьезный ущерб российской экономике, что превратится в рычаг воздействия на Кремль. На данный момент, однако, масштабы ударов с беспилотников остаются ограниченными.

По словам журналистов, одним из ключевых препятствий является размер повреждений, которые легко локализовать. Украина также сталкивается со значительными трудностями при прохождении мимо системы ПВО. Несмотря на эти ограничения, уже есть признаки того, что украинская кампания дальних авиаударов имеет влияние, в частности, на объемы переработки нефти в РФ.

Украинские военные, по словам авторов статьи, надеются, что дальние удары беспилотников заставят их российских коллег принять некоторые сложные решения. По мере того, как Украина усиливает атаки на энергетический сектор России, кремлевские руководители будут вынуждены выбирать, держать ли ограниченные системы ПВО вблизи поля боя в Украине, или перераспределить их в самой России. Оба сценария потенциально могут привести к серьезным рискам.

"Сейчас новая украинская кампания дальних ударов с использованием беспилотников слишком ограничена в масштабах, чтобы сорвать российские военные усилия, направленные на серьезную дезорганизацию российской экономики. Однако эти атаки, безусловно, способны причинить экономическую боль, одновременно усиливая давление на российское командование, чтобы оно уменьшило противовоздушную защиту своей армии в Украине", – пишет издание.

Атаки на энергетический сектор РФ

Украина усилила атаки беспилотников на энергетические объекты.России, в частности НПЗ. Украинские дроны даже начали долетать до Санкт-Петербурга. Так, 18 января ГУР атаковало Ленинградскую область. Позже были удары по НПЗ в Туапсе Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти на юге России остановил переработку нефти после пожара в результате попадания беспилотников.

В то же время морские поставки российской нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников.

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