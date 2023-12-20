Вместе с некрологом обнародовали фото норвежского музыканта.

Российские пропагандисты придумали историю о писателе, которого якобы убили на войне, которую РФ начала против Украины. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Говорится, что российские СМИ распространили фейковую новость о ликвидации в Украине писателя Олега Былдаева – жителя города Дятьково. В частности, Брянские паблики дали опубликовали некролог, где речь шла о смертельном ранении россиянина, и добавили фото норвежского музыканта Варга Викернеса, который отбывал 16-летнее наказание в тюрьме за убийство, совершенное в 1993 году (Викернес зарезал гитариста из другой группы в его квартире в Осло).

Дезинформацию опровергли другие российские журналисты, заявившие, что о добровольце по фамилии Былдаев в Дятьково никто не знает и книг его не читал.

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"Первоисточником фейка стал паблик "Подслушано Дятьково", где "похоронили" некоего писателя, не раскрыв подробностей смерти и направления службы. Погибшего назвали "честным и хорошим", а также объяснили, что он был добровольцем. Однако даже фото россиянина не нашлось", - говорится в сообщении.

Пока непонятно, почему вместо фото "героя-писателя" росСМИ начали публиковать старые фото норвежского музыканта, который открыто поддерживает Россию, критикует Европу и НАТО. Викернес отличился на своей родине поджогами, антисемитизмом, является сторонником язычества, сатанизма и тому подобное. В своей книге "Речи Варга II" называет людей с III и IV группами крови неполноценными.

В 2021 году он был внесен в базу центра "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду, а сейчас его фото "украсили" статью об убитом писателе.

Сотрудники росСМИ поинтересовались у местного журналиста, существовал ли вообще такой автор, на что получили отрицательный ответ.

"Наши коллеги в очередной раз надули лягушку через соломинку. Хотя наказание за фейки существует, доблестные правоохранительные органы и Роскомнадзор стыдливо отводят глаза", – констатируют разоблачители фейка о писателе.

Преступления оккупантов, которые вернулись в РФ

Напомним, участники ЧВК "Вагнер", воевавшие против Украины, по возвращению в РФ совершают новые зверства. По меньшей мере 13 вагнеровцев, вернувшихся в войны, совершили имущественные преступления "против личности". Но, по неофициальным данным, реальные масштабы рецидива могут быть более значительными. Речь идет о сотнях бывших заключенных, которые в составе армии РФ воевали на территории Украины, а сейчас ищут новые жертвы среди своих.

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