Военный аналитик издания отметил, что контроль над небольшим поселком перешел к россиянам.

Российская армия взяла под контроль центр небольшого поселка Очеретино Донецкой области, в котором до полномасштабного вторжения проживало 3600 человек.

Как сообщил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, после жестких боев, которые длились месяцами, подразделения ВС РФ смогли в течение последних 48 часов зайти в населенный пункт, фактически не встретив серьезного сопротивления.

"Причина успеха российской армии заключается в том, что десятки солдат ВСУ, которые держали оборону на этом участке, были вынуждены отступить", - отмечает Рёпке.

Поселок Очеретино расположен на стратегически важной железнодорожной ветке, которая ведет к последним городам Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ. Пока непонятно, как украинская армия намерена останавливать наступление оккупантов.

Издание со ссылкой на украинских военных и аналитиков пишет, что прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я механизированная бригада ВСУ неожиданно "самовольно оставила свои позиции".

Бои в Очеретино - что известно

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, враг зашел в южную часть населенного пункта. Как сказал представитель ОСГО "Хортица" Назар Волошин, ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов.

Forbes писал, что в эти выходные 47-я механизированная бригада отступала от линии фронта на восток от села Очеретино на Авдеевском направлении, а оккупанты атаковали и почти прорвались через украинские позиции на полосу незащищенной местности.

Недавно под Очеретино произошла феерическая история, когда российские оккупанты перестреляли друг друга, но российская пропаганда, как всегда, все перекрутила.

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