В Генштабе ВСУ сообщили, что горячее всего сейчас на Кураховском направлении.

Российская оккупационная армия захватила село Желанное Второе Покровского района Донецкой области Украины и еще продвинулась в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки. Уточнен район Воздвиженки", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

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По данным Генштаба ВСУ, с начала минувших суток произошло 167 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, 54 авиационных удара с применением 99 КАБов, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Две атаки в районе Волчанска отбиты украинскими воинами.

Сообщается, что на Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосиново.

20 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. Девятнадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить.

На Северском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Ивано-Дарьевки. В то же время российские оккупанты сбросили 11 КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Отмечается, что агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. В Гештабе добавили:

"Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В общем, 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны".

Отмечается, что горячее всего сейчас на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника.

На Времеевском направлении произошло 11 боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районе Богоявленки, один - возле Новоукраинки. На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня в районе Роботино.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 43 КАБ", - добавили там.

Война в Украине - ситуация на фронте

В Курской области Российской Федерации ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки". Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"На самом деле, очень тяжелая обстановка. Бои продолжаются постоянно", - сказал Сазонов.

В частности, на Курщине Силам обороны Украины очень непросто, потому что там нет сплошной линии фронта.

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