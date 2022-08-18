Темпы эвакуации из Николаева снизились, сейчас в городе остаются около 220 тыс. человек.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире информационного телемарафона.
"Вчера проводилась эвакуация, за вчера эвакуировали 35 человек. То есть относительно того, что раньше это было 500 человек, сегодня - это 35 человек. Темпы эвакуации снизились, и люди, несмотря на то, что интенсивность обстрелов то спадает, то снова увеличивается, не хотят покидать город", - сказал мэр.
По его словам, на сегодня из почти полумиллиона людей, которые жили до войны в Николаеве, в городе осталось около 220 тыс.
Удар по Николаеву:
Около 02:00, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300.
Было попадание по гражданским объектам, в частности ЧНУ имени П. Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома.
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