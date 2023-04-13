Спецназовцы ГУР вплотную к врагу контролировали каждый его шаг.

Журналисты ТСН рассказали, кто и что помешали врагу взять украинскую столицу за 3 дня. Только через год после освобождения Киевской области спецназовцы Главного управления разведки смогли открыть секреты своих спецопераций, которые выполняли, чтобы россияне не смогли прорваться в Киев.

Как говорится в сюжете ТСН, мало кто знает, что были те, кто работал во вражеском тылу, кто взрывал колонны россиян изнутри. Речь идет о спецназовцах ГУР, которые первыми "встречали" вражеские колонны на подступах к столице и российский десант на взлетно-посадочной полосе Гостомеля.

Спецназ батальона "Шаман", который создали в начале полномасштабного вторжения, рассказывает, что получил предупреждение о начале горячей фазы войны 23 февраля 2022 года. На следующий день его подразделение выдвинулось в северо-западном направлении для отражения атак десантников РФ. Среди их задач - наблюдение, передача информации и корректировка ударов по колоннам россиян.

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Через несколько дней на помощь "Шаману" прибыл иностранный легион Главного управления разведки, в его состав входит грузин с позывным "Викинг". Боец рассказывает, что уничтожали врага сначала в Мощуне, а потом - в Ирпене.

Спецназовцы ГУР вплотную к врагу контролировали каждый его шаг. Они рассказывают, что были моменты, когда они находились в нескольких десятках метров от российских оккупантов и четко слышали их разговоры. Когда враг не прятался за гражданскими, по нему корректировали артиллерию, в когда могли - сами стреляли по рашистам из гранатометов.

Спецназовцы признаются, что, работая месяц в тылу россиян, им приходилось видеть и военные преступления россиян.

Оккупация Киевской области в 2022 году

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Она планировала взять Киев "за 3 дня".

Захватчики оккупировали часть населенных пунктов Киевской области. Украинцы в этом регионе прожили в оккупации более месяца, в течение этого времени оккупанты грабили местных жителей, издевались над ними и убивали.

Киевщину полностью освободили 2 апреля 2022 г. В деоккупированных населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения и замученных людей прямо посреди улиц.

24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили российский десант, который пытался захватить аэродром "Гостомель". Тогда десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме.

В этих боях россияне уничтожили самый большой в мире АН-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои за аэродром "Гостомель" шли до 27 февраля.

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