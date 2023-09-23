Иван Ступак рассказал о неочевидных преимуществах ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота России.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак объяснил, чем знаковый ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

Для телеканала "Эспрессо" он отметил, что оккупанты рискуют потерять важные документы.

"Это место, где хранится большое количество секретных документов российского Черноморского флота. Там хранились документы под грифом "Секретно" особой важности и множество разнообразных планов - мобилизационные планы, планы по нанесению ракетных ударов по Украине. Эти документы хранятся в отдельных комнатах. Сейчас ФСБ имеет головную боль, как сделать так, чтобы эти документы не разлетелись. Чтобы посторонние люди не получили доступ к этим материалам, и потом не передали украинцам", - пояснил Ступак.

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По его словам, также большое количество магистралей связи было расположено в здании штаба ЧФ РФ.

"Это конспиративная защищенная связь. Сейчас возможность связываться с Москвой по получению заданий ограничена. Неизвестно, имеет ли такую возможность запасной командный пункт? Россиянам придется пользоваться мессенджерами, или сотовой связью. И это упрощает нам и западным партнерам возможность перехватывания информации по этим каналам связи", - подчеркнул Ступак.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе - что известно

22 сентября ВСУ ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

Впоследствии Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе вчера во время поражения проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации стали десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

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