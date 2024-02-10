В то же время в ОСУВ "Таврия" отмечают, что ВСУ усиливают рубеж блокировки и выставляют дополнительные огневые позиции, а логистические поставки все еще продолжаются.

Российские оккупанты перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки в районе улицы Чистякова. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта - единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной Украине территорией.

"Украинский беспилотник сбрасывает снаряд за снарядом на шестерых наступающих российских солдат, проходящих 700 метров через Авдеевку. В результате трое из них (как минимум) ранены дроном. Но нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять им в продвижении на запад", — сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео.

По его словам, "падение Авдеевки усиливается с каждым днем", а по мере усиления уличных боев соотношение потерь становится все менее выгодным для ВСУ. Он назвал ситуацию в городе "Бахмутом 2.0".

Командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил, что оккупанты сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над логистическими путями на севере Авдеевки в Донецкой области.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Замысел российских агрессоров понятен: они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге", - написал он.

По словам Тарнавского, ВСУ дают отпор врагу и продолжает уничтожать его технику и личный состав. Силы обороны усиливают рубеж блокировки и выставляют дополнительные огневые позиции. Логистические поставки продолжают осуществляться.

"По всей нашей операционной зоне всего за минувшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону. Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 361 российский оккупант и 13 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Нейтрализовано или уничтожено 145 БпЛА различных типов", - рассказал командующий.

Война в Украине - оборона Авдеевки

Военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что главной целью российского наступления под Авдеевкой было создание "котла" и окружение украинского гарнизона. Этот план провалился и теперь РФ вынуждена вести городские бои.

The Telegraph сегодня писал, что несмотря на ужасные человеческие жертвы, силы Владимира Путина, похоже, наконец-то оказались на грани захвата Авдеевки - или того, что от нее осталось. Утверждается, что если бы Украина имела хотя бы половину боеприпасов, которые Россия использует каждый день, у нее сейчас была бы гораздо лучшая картина повсюду.

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