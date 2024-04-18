Танк похож на сарай из бронелистов, заявил он.

В сети гуляет видео, как Россия в районе Красногоровки (Новопавловское направление) обкатывает "чудо-танк", который больше похож не на оружие современного типа, а на сарай.

Именно таким образом позор РФ прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Соответствующее видео первым опубликовал доброволец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман".

"Уклонист под Красногоровкой", - описал события военный.

Техническое решение РФ более жестко оценил Цаплиенко:

"Чудо-танк, похожий на черепаху, снова катается возле Красногоровки. Сарай из бронелистов, который на него установили российские "кулибины", должен защитить этот танк от дронов. У танка ограничена маневренность и невозможен поворот башни, но, оказывается, все эти качества потеряли смысл в условиях, когда боевая машина имеет лишь несколько минут на поле боя", - заявил он.

По словам журналиста, в условиях наступления подобный российский танк - это скорее таран с пушкой. Вероятно, именно в этом и заключается его предназначение - доехать до украинских позиций и попытаться их пробить, акцентировал Цаплиенко.

Украина уничтожила "лучший танк" Путина

Вчера Business Insider описал обстоятельства фронтового эпизода, когда ВСУ уничтожили "лучший" танк Путина (модель Т-90М, о которой именно таким образом высказывался правитель России). Диктатор говорил, что это "лучший танк в мире".

Силы обороны аннулировали это утверждение, ликвидировав танк ударом БПЛА. Есть ролик, как дрон обходит заградительную клетку и попадает в люк танка.

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