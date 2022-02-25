Эти военные преступления должны получить строгую юридическую оценку.

Вооруженные силы Украины, Национальная полиция и территориальная самооборона работают хорошо и удерживают контроль над значительной частью украинской территории, которая понесла от ударов Российской Федерации.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на брифинге в Офисе главы государства.

"Если сравнить военные потенциалы Украины и России, то мы держимся очень эффективно. Наши враги хотят решить ключевую задачу - зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы и особенно это понимает руководство ВСУ", - сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что тактика, которую сегодня применяют российские вооруженные силы, отчасти напоминает террористические методы, когда обстреливаются жилые кварталы, а сегодня уже даже были обстрелы детских садов.

"Военные преступления, которые, к сожалению, имеют место на сегодняшнее время, должны получить строгую юридическую оценку", - заявил он.

Советник руководителя Офиса Президента в очередной раз подчеркнул, что противнику не удастся воплотить свои планы по устранению руководства Украинского государства и созданию хаоса в стране.

Он подтвердил, что президент Владимир Зеленский находится в Киеве и эффективно осуществляет руководство государством и обороной.

"Вчера, позавчера, сегодня он работает круглосуточно. У него постоянные встречи с другим руководством страны – Кабинетом министров, депутатами, а также постоянные консультации с мировыми лидерами. Президент в курсе всего, что происходит в стране и принимает оперативные решения по управлению государством", - сказал он.

Михаил Подоляк также сообщил, что самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны, где идут достаточно тяжелые бои между ВСУ и армией РФ.

Он также сообщил, что по предварительным данным сегодня днем погибло более тысячи военнослужащих страны-агрессора, что является достаточно большой цифрой.

"Сегодня переговоры с мировыми лидерами он ведет для того, чтобы сформировать максимальный фонд поддержки наших вооруженных сил со стороны наших партнеров", - отметил Михаил Подоляк.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о внеочередном заседании правительства, на котором был принят ряд необходимых решений для обеспечения армии, стабильной работы больниц и критической инфраструктуры в период военного положения.

В частности Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств для усиления национальной безопасности и обороны, необходимы первоочередные меры и платежи.

"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций", - сообщил он.

Кроме того, были утверждены дополнительные виды денежного обеспечения военных, лиц рядового и начальствующего состава, и принято решение, что средства программы поддержки, которые начисляются за полный курс вакцинации, возможно использовать в помощь армии на Международный благотворительный фонд "Вернись живым".

"Порты Украины переходят в усиленную охрану. Правительство установило уровень обороны три в морских и речных портах Украины, портовых средствах и судах, которые имеют право плавать под флагом Украины на период военного положения", - добавил он.

Кроме того, по решению правительства на период военного положения руководители зоны территориальной обороны имеют право самостоятельно принимать решение, какую гуманитарную помощь и сколько нужно. Государственная таможенная служба и пограничники должны обеспечить неотложный пропуск такой помощи для госпиталей, больниц, ВСУ и сил территориальной обороны.

Также введено временное прекращение экспорта препаратов крови, Минздрав будет утверждать объемы обязательного обеспечения потребностей здравоохранения донорской кровью и препаратами крови.

Денис Шмыгаль также призвал международных партнеров сплотиться и остановить агрессора и его войну против Украины.

"Мы призываем все цивилизованные страны ввести эмбарго на нефтепродукты из РФ, запретить въезд российских граждан на вашу территории и отключить Россию от SWIFT. Мы призываем НАТО, Европу, США закрыть небо над Россией - это не будет означать ваше военное столкновение с Россией, а будет означать, что остановили войну и потомки будут вспоминать вас как героев. Мы в свою очередь продолжим защищать собственную землю, не сдадимся и будем уничтожать наших врагов", - подчеркнул глава правительства.