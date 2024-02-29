Российские оккупанты стремятся использовать в свою пользу момент, когда к западу от Авдеевки украинские силы имеют меньше хорошо защищенных позиций для обороны.

Российские захватчики после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись дальше на запад от города на 6 км.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "Территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий наступления России на востоке Украины. Россия установила контроль над Авдеевкой 17 февраля 2024 года, и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города", - сообщает разведка.

В связи с этим, как отмечает разведка, Россия почти наверняка установила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкиным, Степовым и Северным.

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"Главным образом, эти тактические достижения служат для укрепления российских позиций вокруг Авдеевки. Также наверняка Россия стремится создать импульс на местности, чтобы воспользоваться тем фактом, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских районов, из которых украинские силы могут обороняться", - отмечает разведка.

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Мониторинговый проект DeepState заявил, что продвинулся южнее села Бердичи Донецкой области, но официального подтверждения этой информации не было.

В то же время, сегодня утром главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что штурмовые подразделения РФ пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Сырский сообщил, что оккупанты прорвались на окраину Орловки, но их выбили бойцы 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

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