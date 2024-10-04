В издании назвали единственный способ для танков "выжить" в настоящее время на поле боя.

Последние попытки россиян защитить свои новые танки Т-90М, которые Путин называет лучшими в мире, терпят неудачу. И это должно стать уроком для западных производителей танков, пишет Forbes.

Издание ссылается на недавно опубликованное видео, на котором запечатлено успешное уничтожение на фронте в Украине российского танка Т-90 с "тройной крышей" из дополнительных слоев брони.

По заявлениям россиян, якобы их новейшие танки Т-90М должны быть оснащены системой активной защиты "Арена", которая стреляет управляемыми по радару снарядами для сбивания беспилотников. Однако, как пишет Forbes, ее еще не видели в действии и, возможно, она никогда не появится.

"Тем временем танкисты пытаются повысить свои шансы, добавляя дополнительную броню… В последней версии мы видим Т-90М с экраном на крыше, покрытым ДЗ (дополнительной защитой), и дополнительным экраном на крыше для трехслойной защиты. Как показывает последнее видео, дополнительные меры не помогли". – констатирует журнал.

Отмечается, что недавно был замечен еще один Т-90М с установленным на видном месте на крыше глушителем дронов. Но и этот танк был быстро уничтожен бомбардировщиком-беспилотником "Баба Яга", говорится в статье. И это, как считают в издании, является еще одним свидетельством того, что российские глушители ненадежны и часто бесполезны:

"Даже если на танках будет много глушителей, это не остановит их от уничтожения дронами… Единственный способ для танков выжить в настоящее время - просто не приближаться к зоне действия FPV. Многие сообщения указывают на то, что у русских теперь есть зона без танков, простирающаяся на шесть миль от линии фронта".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения российские войска потеряли на поле боев не меньше 8908 танков.

Общие боевые потери России в Украине среди личного состава предварительно составляют около 657 тысяч 940 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 тысячу 230 российских оккупантов.

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