В частности, уничтожено 15 вражеских танков и более 100 БПЛА.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 октября среди личного состава составили около 657 тысяч 940 человек.

Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 230 российских оккупантов. По сведениям Генштаба, также уничтожено немало вражеской техники, в частности 8 тыс. 908 танков (+15 единиц за сутки) и 17 тыс. 627 (+31) боевых бронированных машин:

Еще уничтожено 18 тыс. 965 (+59) артиллерийских систем, 1 тыс. 212 (+8) РСЗО, одно средство ПВО, 16 тыс. 494 БПЛА оперативно-тактического уровня (+101), 25 тыс. 820 (+70) единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, уже "минусовано" 3 тыс. 333 единицы вражеской спецтехники (+3).

Важные новости о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, россияне после захвата Угледара продолжают продвигаться на востоке и имеют успехи у Торецка и возле трех других населенных пунктов. Враг продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.

По информации Генштаба, Силы обороны продолжают сдерживать натиск оккупационных войск, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, кроме того, оккупанты усилили атаки на Лиманском направлении.

На Торецком направлении девять раз были атакованы Торецк, Дачное и Нелиповка. На Покровском направлении 28 раз враг атаковал позиции ВСУ в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

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