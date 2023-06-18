Бойцы группы Курта сняли бои за свои камеры.

Украинские военные профессионально уничтожают российских оккупантов, которые пришли в нашу страну. Точные удары бойцов приближают победу Украины.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал профессиональное уничтожение россиян группой Курта.

"Работает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Профессиональное уничтожение врага группой Курта", – написал генерал-полковник в комментарии к ролику в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники работают на своих позициях и точно бьют по российским оккупантам. Бойцы не раскрывают, где именно ведут бои и когда было записано видео.

Ситуация на фронте по состоянию на 18 июня - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 17 июня, россияне сосредотачиватли свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 26 боевых столкновений.

При этом украинская авиация 14 раз ударила по личному составу оккупантов. Кроме того, защитники Украины уничтожили два ЗРК врага.

Общие боевые потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года составили уже не менее 219 820 человек.

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