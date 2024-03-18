Всего за сутки поражено 9 районов скопления живой силы противника.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Видео дня

Война в Украине - последние новости фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 марта, на фронте произошло 72 боевых столкновения. На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 13 атак врага. Зато на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Вечером воскресенья 17 марта Украина снова оказалась под атакой дронов. В частности, взрывы слышали в Кременчуге Полтавской области и в Хмельницкой области. Около 23:00 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что дроны, которые фиксировали на Кировоградщине, двигались в сторону Полтавской области.

Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: