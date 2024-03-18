Кроме того, Россия продолжает штурмовать позиции украинских войск под Авдеевкой.

За прошедшие сутки, 17 марта, на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, в целом враг нанес 14 ракетных и 75 авиационных ударов, 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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На Купянском направлении оккупанты совершили 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости с фронта

Вечером воскресенья 17 марта Украина снова оказалась под атакой дронов. В частности, взрывы слышали в Кременчуге Полтавской области и в Хмельницкой области. Около 23:00 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что дроны, которые фиксировали на Кировоградщине, двигались в сторону Полтавской области.

Воздушная тревога была объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Также УНИАН сообщал о подлом ударе россиян баллистикой по Николаеву. оккупанты коварно ударили баллистикой по городу, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно, "Искандер-М".

Впоследствии стало известно, что в больнице умер один пострадавший человек. Всего пострадало шесть человек, из них один - ребенок.

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