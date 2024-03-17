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Украину уже несколько часов атакуют российские беспилотные летательные аппараты, в ряде областей слышали взрывы.

Около 23:00 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в своем Telegram-канале, что дроны, которые фиксируют на Кировоградщине, движутся в сторону Полтавской области.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Суспільне сообщало о звуках взрывов в Кременчуге на Полтавщине и в Хмельницкой области.

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Обновлено в 01:39: Воздушные силы объявили об отбое угрозы беспилотных летательных аппаратов.

Обновленов 23:50: В Кривом Роге раздались звуки взрывов, пишет Суспільне.

Атаки дронов по Украине: последние новости

Напомним, прошлой ночью Украина также была под российским ударом. Захватчики били дронами-камикадзе типа "Shahed" и ракетами.

По Харьковской и Донецкой области россияне ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300, а по Черниговской - двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В Одесской области противовоздушная оборона сбила 14 беспилотных летательных аппаратов, в целом захватчики выпустили из оккупированного Крыма 16 таких дронов.

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