Потерь в рядах ВСУ нет.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки шесть раз нарушили установленное перемирие.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Враг открывал огонь в районе населенных пунктов Новгородское, Южное, Невельское, Новотошковское, Пески. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-3м" с пересечением линии разграничения. Его вовремя подавили.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сводке ООС.

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По состоянию на 7:00 16 июня на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия. Обстрелы велись неподалеку Авдеевки и Зайцевого.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - рассказали в командовании

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Автор: Юрий Годован