Еще одного воина террористы ранили сегодня.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник погиб украинский военный, шесть были ранены и травмированы. Враг 13 раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

В частности, враг стрелял в районе населенных пунктов Южное, Троицкое, Водяное, Тарамчук, Павлополь, Прицепиловка, Широкино и Луганское. Дважды был зафиксирован пролет вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, других – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

ВСУ отвечали на вражеские обстрелы.

По состоянию на утро среды зафиксировано ОДНО нарушение режима перемирия возле Луганского.

"В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - заявили в командовании.

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Автор: Юрий Годован