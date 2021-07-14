В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник погиб украинский военный, шесть были ранены и травмированы. Враг 13 раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
В частности, враг стрелял в районе населенных пунктов Южное, Троицкое, Водяное, Тарамчук, Павлополь, Прицепиловка, Широкино и Луганское. Дважды был зафиксирован пролет вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, пятеро военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, других – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
ВСУ отвечали на вражеские обстрелы.
По состоянию на утро среды зафиксировано ОДНО нарушение режима перемирия возле Луганского.
"В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - заявили в командовании.
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