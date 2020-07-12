На Донбассе за сутки ранены трое украинских бойцов

В то же время, враг понес значительные летальные потери.

В течение минувших суток, 11 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских воинов получили ранения, их срочно госпитализировали.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применил запрещенные Минскими договоренностями 120 и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения ООС огнем отвечали на вооруженные провокации врага. По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

С начала текущих суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенных образцов вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения сторон.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских бойцов нет.

Накануне сообщалось, что на Донбассе во время обстрелов погиб известный волонтер.

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