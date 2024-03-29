По словам спикера Воздушных сил, авиабомбы мощнее ракет.

Чтобы терроризировать мирные украинские города, российские войска модифицировали и используют старые авиабомбы, которые в большом количестве остались со времен Советского Союза. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя недавний удар по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30.

Он отметил, что авиабомбы мощнее ракет.

"Например, для уничтожения моста иногда ракеты недостаточно, а бомба может нести в себе значительно больше заряда, она более мощная, - сказал Евлаш - Это фугасная авиационная бомба массой в 250 килограммов. К ней были приделаны определенные средства управления, которые ее сделали в определенном смысле ракетой. Там была целая система для того, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная. Конечно, они испытывают и такие пути ведения войны",- отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

При этом Евлаш добавил, что Силы обороны могут бороться с управляемыми авиабомбами РФ, но первой целью являются именно самолеты, которые их запускают - Су-34 и Су-35. По его словам, западные истребители F-16 должны стать серьезным базовым противодействием для применения вражеской авиации.

Спикер напомнил, что такие бомбы оккупанты уже использовали ранее - вблизи Мирнограда Донецкой области, и им удавалось их так далеко забрасывать за счет определенного типа двигателя: "Если ее вес будет увеличиваться до 500 или 1500 килограммов, то, конечно, что так далеко забросить ее самолет не сможет".

Россия атаковала Харьков авиабомбами

Как сообщал УНИАН, 27 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что один из ударов пришелся по жилому массиву, расположенному в центре города, другой - в районе Института хирургии.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что город атаковали авиабомбами.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что Харьков был атакован ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции).

Синегубов заявил, что обстрел жилых домов, вероятно, был осуществлен УМПБ Д-30.

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