По данным расследователей, лагерь находится на расстоянии около 170 км от украинской границы.

Российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили неподалеку от украинской границы в Воронежской области России новый полевой лагерь армии РФ.

Об этом в интервью ВВС Украина рассказал руководитель CIT Руслан Левиев.

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Как сообщается, с помощью видеозаписей местных жителей расследователи нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки.

По словам Левиева, это новый лагерь, формирующийся в последние дни. Но он уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной 3-4 км, которое полностью заставлено техникой.

"Также на видео мы видим палаточный городок и даже есть полевой госпиталь - палатки со знаком медицинской службы - и кухня. Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска", - говорит эксперт.

По данным Левиева, лагерь находится на расстоянии около 170 км от украинской границы. "То есть вполне реально для техники сделать марш-бросок за сутки", - прокомментировал он.

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Автор: Екатерина Лиманская