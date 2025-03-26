Силы обороны делают все для того, чтобы не допустить сбивания, отметил Юрий Игнат.

Украинские воины применяют различные виды прикрытия, чтобы ракеты Storm Shadow/SCALP долетали до целей на фронте или на территории врага. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Новости.Live".

По его словам, украинские летчики применяют эти ракеты для ударов по врагу, его технике, складах боеприпасов. Он отметил, что крылатая ракета может быть сбита, но Силы обороны делают все для того, чтобы этого не допустить.

"Летят и Су-24, которые применяют Storm Shadow/SCALP, а их прикрывают истребители МиГ-29, Су-27 и, возможно, что и F-16 и Mirage будут в ударной группе", - подчеркнул Игнат.

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Он добавил, что необходимо ожидать усиления, в частности, от Германии:

"Все хотят ракету Taurus. Есть уже заявления, которые немецким правительством неоднократно провозглашались по этому поводу. Мы бы хотели видеть это оружие, как и любое другое оружие, и средства ПВО от партнеров".

По его мнению, именно в Украине сейчас целесообразно испытывать различные образцы оружия во время боевых действий и показывать его эффективность.

"Какая еще вам реклама нужна? То оружие, которое нам дают партнеры, показывает и его слабые места, потому что каждое оружие их имеет. Это уникальная информация, которая предоставляется производителям, которые ее совершенствуют, снова предоставляют нам и мы таким образом защищаем свою страну и народ", - подчеркнул Игнат.

Ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью ARD заявил, что решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. Сибига отметил, что быстрые поставки оружия Украине имеют целью сдержать Россию и остановить ее продвижение, и для усиления возможностей Украины на поле боя необходимо снять все ограничения на использование дальнобойного оружия.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что относится с пониманием к отказу Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Олаф Шольц неоднократно отказывался от возможности поставок Таурусов, поскольку не хотел "эскалации" и опасался ударов по Москве. Ситуацию не изменило и то, что немецкая оппозиция множество раз выступала за отправку этих ракет Украине.

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