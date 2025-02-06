Она считает, что Берлин должен быть осторожным.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что относится с пониманием к отказу Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Как передает немецкий телеканал ntv, политик Христианско-демократического союза заявила, что для такого решения канцлера "безусловно, есть причины". Также она отметила, что экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своими "очень взвешенными" решениями продемонстрировал, какое оружие поставлять Украине, а какое - нет:

"Что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы, тем не менее, действовали с осторожностью. Я со всей симпатией отношусь к этому".

Таурус для Украины

Напомним, Киев долгое время призывал Германию предоставить украинской армии дальнобойные ракеты. В Украине обещали, что не будут применять их на российской территории.

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Несмотря на это, Олаф Шольц неоднократно отказывался от возможности поставок Таурусов, поскольку не хотел "эскалации" и опасался ударов по Москве. Ситуацию не изменило и то, что немецкая оппозиция множество раз выступала за отправку этих ракет Украине.

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