Глава МИД заявил, что необходимо снять все ограничения на использование дальнобойного оружия.

Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью ARD.

Сибига отметил, что быстрые поставки оружия Украине имеют целью сдержать Россию и остановить ее продвижение, и для усиления возможностей Украины на поле боя необходимо снять все ограничения на использование дальнобойного оружия.

"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который в корне меняет ситуацию на поле боя", - подчеркнул Сибига.

Видео дня

Также он заверил, что системы дальнобойности будут использоваться только против военных целей в России.

Кроме того, глава МИД Украины выразил надежду на избранного президента США Дональда Трампа, "который на следующей неделе переедет в Белый дом":

"Мы видим период после 20 января как возможность. Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и справедливого мира".

Немецкие ракеты "Таурус" для Украины: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что не готов к передаче ВСУ ракет большой дальности Taurus. Он призвал к мирному решению войны в Украине, где "должен установиться мир, который положит конец убийствам".

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Шольцем в Киеве заявлял, что Украина работает с Германией, чтобы выработать общее понимание важности предоставления крылатых ракет "Таурус".

Чтобы Украина смогла создать собственный аналог "Тауруса", нужно иметь цифровую карту мира, где любая часть местности оцифрована. Это позволят программировать удары, считает эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко

Вас также могут заинтересовать новости: