Эти британо-французские ракеты заставляют россиян платить за вторжение, отметил военный аналитик.

Президент РФ Владимир Путин ненавидит британо-французские ракеты Storm Shadow, которые значительно увеличили возможности дальнего удара украинских сил по российским целям. Точность ракеты, проникающая боеголовка и значительная полезная нагрузка эффективно поражают российские укрепленные объекты, взлетно-посадочные полосы и средства ПВО. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в статье на 19fortyfive.

"Если Украина хочет оттеснить противника и нанести удар вглубь России, она полагается на поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow. Этот дальнобойный снаряд украшает поле боя с прошлого ноября и продолжает заставлять россиян платить за вторжение в Украину", - говорится в публикации.

Автор напомнил, что Storm Shadows были впервые развернуты после того, как тогдашний президент США Джо Байден дал добро на использование американских ATACMS против целей на российской территории осенью 2024 года.

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"Владимир Путин был вне себя от агрессии союзников и поклялся отомстить за использование ATACMS и Storm Shadow, заявив, что это несправедливо обострило войну. Путин считает, что персонал НАТО находится на земле и консультирует украинцев при запуске ракет. Он также считает, что Украина получает данные спутникового наведения от Соединенных Штатов", - отметил Иствуд.

Аналитик оценил Storm Shadow как точное и надежное оружие с достаточно большой боеголовкой, чтобы наносить значительный урон. Он описал, что данные раветы запускается самолетами, которые находятся вне зоны действия российских систем ПВО. Благодаря GPS-наведению Storm Shadow летит быстро и низко, чтобы ее не сбили. В носовой части ракеты находится камера, помогающая идентифицировать цель для точного удара.

Недостатком Storm Shadow Иствуд назвал ее цену - каждая ракета стоит около 1 миллиона долларов.

"Из-за их высокой стоимости и ограниченного запаса Украина использует Storm Shadow выборочно, в первую очередь против стратегических авиабаз. Несмотря на их эффективность, их ограниченная доступность означает, что одни только Storm Shadows не положат конец войне, но они остаются жизненно важными для оборонительной стратегии Украины", - подчеркнул аналитик.

Украина вскоре может получить ракеты Taurus - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, после выборов в Германии Украина может получить немецкие ракеты Taurus для дальних ударов по российским целям.

Taurus - это 1,5-тонная крылатая ракета с турбовентиляторным двигателем, который разгоняет ее до высоких дозвуковых скоростей на расстояние до 500 км с помощью GPS и инерциального наведения.

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