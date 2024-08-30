РФ применяет большие пехотные группы для штурма украинских позиций.

Российско-украинская война продолжается и Россия не оставляет попыток развить успех на Покровском направлении, сообщил в эфире телемарафона офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Несмотря на ту интенсивность, которая есть, непосредственно наша бригада и те подразделения, которые входят в тактическую группу, свою линию обороны держат. Несмотря на всю тяжесть. А тяжесть не то что вдвое, сейчас в десять раз нагрузка увеличилась. Для сравнения, за минувшие сутки у нас было ликвидировано 82 оккупанта. А за ночь, которая была, с 12 до 6 утра - 40 оккупантов. Это те, кто шли на штурмы. И если месяц-два назад у нас было 12-14 штурмов, то сейчас эта цифра доходит до 18-20 штурмов на наши позиции", - рассказал Цехоцкий.

Он также добавил, что несмотря на сложность, украинские Силы обороны продолжают держать оборону. В то же время Цехоцкий объяснил, почему россиянам удается продвигаться на Покровском направлении.

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"Есть много составляющих этого так называемого успеха. Это количество личного состава оккупантов, которые наступают. Они даже на отдельных участках уменьшили интенсивность артиллерийских обстрелов. Поскольку не знают, куда стрелять. У них такая коммуникация очень плохая. Плюс запугивание личного состава. Если ты не пойдешь, мы тебя расстреляем и тому подобное. Это все в комплексе у них работает. И эти рашисты-националисты, которые считают, что надо спасать "матушку-Россию". Их сейчас действительно очень много. Мы столько наступающих оккупантов за все время на Донбассе еще не видели", - добавил офицер.

Ситуация на Покровском направлении: важные новости

Накануне военный эксперт Павел Нарожный отметил, что россияне идут к Покровску не с целью захватить сам город, а для возможности двигаться в сторону Константиновки.

Похожее мнение высказали и в ВСУ. Так, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, то следующими их целями могут стать Часов Яр, а также выход к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что российские захватчики сейчас проводят две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытаются окружить позиции ВСУ между Мирноградом и Гродовкой.

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